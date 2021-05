Egészség: a fenntartható fejlődés egy pillére

A Covid-járvány nyomán előtérbe került az egészséges életmód jelentősége. Egy friss tanulmány szerint a testmozgást nem végzők kórházba kerülési vagy halálozási esélyhányadosa (odds ratio) 2-2,5-szerese volt a rendszeres testmozgást végzőkéhez képest (Sallis és szerzőtársai, 2021). Ettől nem független, hogy úgy tűnik, az elhízás nagyon jelentős mértékben növeli a Covid-19 súlyos lefolyásának és a halálozások kockázatát (Kass, 2020). Érdekes, hogy a kockázat-növekedést különösen 50-60 éves kor alatt figyelték meg.[1] A Covid-ban elhunyt amerikai gyermekek háromnegyedénél jegyeztek fel alapbetegséget, a túlsúly az egyik meghatározó faktornak bizonyult. Egy kutatás pedig az országok közötti eltérő Covid-halálozások tanulmányozása során jutott arra, hogy a túlsúlyosak aránya a vizsgált magyarázóváltozók közül az egyik legjelentősebb, még a népsűrűségnél is fontosabb (Gardiner és szerzőtársai, 2021).

A dohányzással kapcsolatban is hasonló megállapításokra jutottak a kutatók: a dohányzók körében nagyobb valószínűséggel alakult ki súlyos lefolyású Covid, kerültek lélegeztetőgépre a betegek, vagy hunytak el (Reddy és szerzőtársai, 2021). Covidtól független megállapítás, hogy a testmozgás az egészségünkre jótékony hatással van: például a légúti megbetegedések tüneteinek súlyosságát és hosszát is csökkenti (Grande és szerzőtársai, 2020).

Az országok fenntartható fejlődését szem előtt tartva sok közgazdász és döntéshozó hívta fel a figyelmet a GDP-n túli mérőszámok, célkitűzések, értékek fontosságára (például ENSZ, 2013). Hasonló megfontolások húzódnak meg Magyarország fenntartható felzárkózásával kapcsolatos elképzelések mögött is (Matolcsy, 2021). Különösen fontos szerepet játszhat a fenntartható felzárkózásban a népesség értékrendje, például a munka, a tudás becsülete. Ezt a gondolatmenetet érdemes továbbszőni és az értékrendbe beleérteni egészségünk becsületét is. Közérzetünkre, saját boldogságunkra gyakorolt nyilvánvalóan pozitív hatásain túl, lássuk miért is!

Egy egészségesebb népesség pozitív hatással lehet a munka termelékenységére, tehát az ország gazdasági fejlődésére (Bloom és szerzőtársai, 2019; Swift, 2011)[2]. Itt a hosszútávú hatások jelentősebbek lehetnek a rövid távon érzékelt változásokhoz képest: az egészségesebb és hosszabb élet összhatása a humántőke és az ehhez kapcsolódó fizikai tőke növekedésén keresztül évtizedek múlva (egy gyermek majdani nyugdíjbavonulására) érheti csak el a maximumát.

Az egészségtelen életmód magasabb egészségügyi kiadásokkal is járhat. Egy amerikai tanulmány például a megnövekedett éves egészségügyi kiadást egy dohányzóra átlagosan 1274-1401 dollárra, egy kórosan túlsúlyos (testtömegindex >40) személyre pedig 5467 – 5530 dollárra becsülte (Moriarty és szerzőtársai, 2012).

A népesség egészségének előmozdítását számos módon lehet segíteni. Az egyik ilyen út az egészséggel kapcsolatos magatartás megváltoztatása – amerikai kontextusban ezeket a viselkedési faktorokat találták legmeghatározóbbnak a várható élettartam és a betegségek vonatkozásában (Ramirez és szerzőtársai, 2021). Ilyen komponensek például az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás, a különféle betegségekre való beoltottság, a káros szenvedélyek kerülése, a szociális kapcsolatok; illetve fontosak még az egészségügyhöz való hozzáférés, támogató intézmények megléte, oktatás stb.[3]

A közmondás úgy tartja: segíts magadon, az Isten is megsegít! Ezt kiegészíthetjük azzal, hogyha megbecsüljük az egészségünket, sokat mozgunk, nem dohányzunk, nemcsak magunkat segítjük, hanem társadalmunk, gazdaságunk is hálás lehet!

Baranyai Eszter

[1] Kass (2020) szerint ez vélhetően azért áll fenn, mert idősebb korra számos társbetegség is kialakul és ezek a társbetegségek válnak dominánssá a megnövekedett kockázat szempontjából (ezekre úgymint szívbetegségre stb. kontrollálnak a tanulmányokban). Magyarul, indirekt módon továbbra is jelentős negatív hatással van az elhízás a Covid megbetegedés kimenetelére.

[2] Számos tanulmány foglalkozik a kérdéssel nem mindig ugyanarra a konklúzióra jutva. Hasznos áttekintést ad Bloom és szerzőtársai (2019). Összességében úgy tűnik, hogy azon országok esetében, amelyek már túl vannak a demográfiai átmeneten (csökkent a gyermekek száma és a halálozási arány), az egészség javulása pozitív hatással van a gazdasági fejlődésre egészen addig, amíg egy nagyon magas várható élettartamot el nem ér az ország – onnantól átbillen negatívba a kapcsolat. Az átbillenést azzal magyarázzák, hogy nyugdíjaskorban csökkenti a mortalitást, kitolva a nyugdíjaskort és nem emelve az aktív korúak produktivitását.

[3] Az alacsony társadalmi-gazdasági státusz és a rossz egészség között jól dokumentált a kapcsolat (Stormacq, 2019), így az esetleges javaslatok kidolgozásakor különösen fontos lehet figyelembe venni a szegénységet.