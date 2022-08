Modern tragacsok: a kriptopiac beszakadásának átgyűrűző kockázatai

A kriptoeszközök piaci kapitalizációja a 2021 novemberében látott csúcs óta a több mint 60 százalékkal mérséklődött. Bár ez a negatív teljesítmény nem példanélküli, hiszen 2018 során közel 70 százalékos esést is megfigyelhettek a kriptobefektetők, a mostani esésnek olyan tovagyűrűző hatásai vannak, amit érdemes közelebbről is elemezni. Ez pedig a videokártyák piacára gyakorolt hatás.

A kriptoeszközök piaci kapitalizációjának alakulása 2017 közepe óta

Forrás: CoinMarketCap.com

A kriptobányászat számottevő felfelé ható nyomást helyezett a videokártya piaci árakra.A koronavírus-járvány jelentős kínálatoldali szűkkeresztmetszetek kialakulását hozta magával, amelyek közül a chip-hiány vált az egyik leghangsúlyosabbá, ami a videokártya gyártó vállalatokat különösen érzékenyen érintette. A chip-hiányon túl a kormányzati lezárások és a számos szektort érintő elbocsátási hullámot követően egyre többen próbáltak szerencsét a kriptobányászat korábban ismeretlen vizein, hogy valamilyen alternatív bevételi forrást találjanak. Mivel a bányászat számításigényét jellemzően videokártyákkal lehet érdemben támogatni, az addicionális videokártya-kereslet további árfelhajtó hatást gyakorolt a már amúgy is kínálati problémákkal küzdő piacon.[1]

A kriptopiac leolvadása miatt a bányászok a veszteségek minimalizálása mellett döntöttek.A kriptoeszközök idei mélyrepülése érdemben mérsékelte kriptobevételeket, míg költségoldalon az energiaárak számottevő emelkedése miatt a bányászat profitabilitása harapófogóba került. Ennek hatására a bányászok jelentős számban döntöttek úgy, hogy veszteségeik csökkentése érdekében vagy a nyereségességi kilátások hiányában felhagynak a bányászattal, és értékesítik meglévő videokártya-parkjuk nagyrészét, esetenként egészét.

A bányászathoz köthető kereslet kiesését követően a videokártya árak mérséklődni kezdtek az idei év során, számos esetben már a gyártói ajánlott kiskereskedelmi árak közelébe süllyedve. Ezen áresést a használt videokártyák piaca is lekövette, amelyre további lefelé mutató hatást fejt ki a bányagépek értékesítéséből fakadó megnövekedett videokártya-kínálat.

A használt videokártyák mennyiségének emelkedése azonban új problémákat vet fel, mivel az azonos szériába tartozó kártyák minősége egyre heterogénebbé válik. Míg az elsősorban játékra használt kártyák esetén a tulajdonosok jellemzően odafigyelnek eszközük kímélésére és a lehető leghosszabb élettartam elérésére, addig a bányászatra használt kártyák nem ritkán megállás nélkül, rossz hűtési körülmények között üzemelnek. Ez a kifeszített használat a kártyák teljesítményének csökkenésével és a korai meghibásodás kockázatával jár együtt. Mivel a használt kártyák üzemeltetési körülményei a vásárlók számára nem ismertek, a mikroökonómiában jól ismert tragacspiac problémájához jutunk, csak modernebb kiadásban (Akerlof, 1970).

Az eladók és a vásárlók közti információs aszimmetria feloldásának több módja is létezik. Egyfelől többletinformáció beszerzése segíthet a vásárlók számára kedvező döntés meghozatalában, például a kártyák vásárlás előtti bevizsgálásával. Ez történhet stressztesztelés formájában (a ventilátor fizikai vizsgálata), illetve szoftveres diagnosztika keretében, azonban ezek többletköltséget jelentenek a vásárlók számára. A jobb minőségű kártyák eladói jelzéssel (signaling) is próbálkozhatnak, hogy kiemeljék használt kártyáik minőségét, ami garanciavállalással tovább erősíthető. Természetesen a bányagépek tulajdonosainak az az érdeke, hogy eszközeik gyengébb minőségét elfedjék a vásárlók elől, így garanciavállalás vagy széleskörű teszt elvégzése nem várható tőlük, ami önmagában is beszédes jelzés lehet.

Mindebből az következik, hogy ha kártyát szeretnénk vásárolni, sokat spórolhatunk egy kis türelemmel. Mivel a jelen piaci helyzetben jelentős a bányagépekből származó kártyák beáramlása, érdemes lehet kivárni a videokártyák újabb szériájának piacra kerülését (ami 2023 első félévében várható), mert a szériaváltás miatt lecserélésre kerülő kártyák jelentősen módosíthatnak a használt videokártya piac minőségének jelenlegi összetételén.

Nagy Olivér

MNB Intézet

Nagy Olivér 2020-ban szerezte meg mesterszakos diplomáját a Budapesti Corvinus Egyetem közgazdasági elemző szakának jegybanki elemző specializációján. A Magyar Nemzeti Bank stábjához 2018 során, tanulmányai alatt csatlakozott. A jegybank berkein belül foglalkozott makroprudenciális politikával és nemzetközi monetáris politikával is. Jelenleg az MNB Intézet munkáját támogatja.

Hivatkozások:

Akerlof, G. A. (1970). The market for “lemons”: Quality uncertainty and the market mechanism. The Quarterly Journal of Economics, 84(3), 488-500. https://doi.org/10.2307/1879431

[1] Érdemes figyelembe venni, hogy a videokártyát gyártó vállalatok számára a kriptobányászat már a járványt megelőzően is jövedelmező fogyasztói szegmensnek számított, olyan mértékben, hogy az ebből származó bevételek hiányos feltűntetése miatt még az amerikai tőzsdefelügyelet is vizsgálta a piac meghatározó szereplőjét.

