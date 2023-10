Globális „nagy bumm” az edtech iparágban

A gazdasági életet is meghatározó technológiai forradalomnak számos alkotóeleme, kísérőjelensége és következménye vet fel érdekes kérdéseket. Az alábbiakban az edtech iparág egyre fényesebb tündöklésébe és kilátásaiba pillantunk bele.

Az EdTech (Educational Technology, más rövidítéssel: edutech) elnevezés az elmúlt néhány évben kezdett beépülni a köznyelvbe. Az edtech a technológiai vívmányoknak az oktatás területén való hasznosítását jelenti, az edtech iparág pedig az ilyen megoldásokat kínáló cégek összességét takarja.

Tágabb, történeti kontextusba is helyezhető az edtech fogalma, ha a technológia alatt nemcsak az informatikai forradalom korszakában létrejövő új megoldásokat értjük, hanem az egyes korokban éppen aktuálisan újnak számító, a tanulást segítő módszereket, eszközöket is ide soroljuk: az abacus, a krétás tábla, az írásvetítő vagy a fénymásológép egykori megjelenése tehát éppúgy az edtech történetének része, mint a napjainkban rohamtempóban terjedő, oktatást segítő hardveres vagy szoftveres megoldások.

Mégis, az edtech mint modern, önálló iparág a 2010-es évek közepétől kezdett igazi fellendülésbe, és ezt a COVID-19 járvány a különböző oktatási technológiák iránti akut igény megjelenésével csak fokozta. Ezért ma az edtech közmegegyezéses definíciója a digitális technológia oktatásban való alkalmazása.

A globális edtech iparág jelenét és rövidtávú kilátásait szépen szemlélteti a következő ábra:

Megjegyzés: T = „trillion”, magyarul billió; B = „billion”, magyarul milliárd

Forrás: https://www.holoniq.com/notes/sizing-the-global-edtech-market

A 2022-ben készült ábra egyik érdekessége, hogy bemutatja, a világjárvány hatására a szektor átlagos éves összteljesítmény-növekedése (a CAGR-mutatók átlaga) 16,3 százalékra jelezhető előre azzal szemben, hogy ha a covid-járvány nem lett volna, ugyanis akkor „csak” 13,1 százalékos éves átlagos növekedést várhattunk volna.

A másik tanulságos adathalmaz az ábra alján látható, miszerint a „Total Expenditure” sorban található éves globális oktatási összekiadáshoz viszonyítva a „Digital Expenditure”, azaz az edtech iparág egyre nagyobb szeletet hasít ki a teljes oktatási piacból.

A fentiekre ráerősít a kockázatitőke-befektetések alakulása az edtech cégekbe, mint az alábbi ábrán is láthatjuk.

Forrás: https://www.holoniq.com/notes/2022-edtech-vc-funding-totals-10-6b-down-from-20-8b-in-2021

Ugyanakkor az is látszik, hogy a világjárvány lecsillapodásával a befektetői kedv is összességében csökkent a szektorban, de komoly regionális különbségek vannak (elsősorban a kínai befektetők eltűnése), illetve elsősorban a 100 millió dollárnál magasabb összegű befektetésekben volt komoly csökkenés.

Az ördög persze a részletekben rejlik, és a globális edtech piac szereplői is rendkívül szerteágazó tevékenységeket folytatnak, így a befektetői trendek és az edtech megoldások iránti kereslet alakulásának ábrázolása is mindig tartalmaz limitációkat, hiszen a piacon belüli földrajzi és tevékenységbeli heterogenitást nehéz tömören, egységes mutatókkal „tálalni”. A https://www.globallearninglandscape.org/ oldal az edtech iparág meghatározó szereplőit gyűjti össze egy „periódusos rendszerben”, különböző szempontok szerint csoportosítva, és ezen adatbázis segítségével már komolyabb elemzések is készültek a szektor szereplőinek kölcsönhatásairól.

Abban biztosak lehetünk, hogy a digitális technológia folyamatos térnyerése (ezen belül is a mesterséges intelligencia, a robotika stb.) nyomán az edtech iparág jelenleg is meredek növekedési pályán van, és ez a lendület ebben az évtizedben várhatóan ki is fog tartani. Ebből a globális lendületből Magyarország sem szeretne kimaradni, ezért idén szeptember 2-án az EdTech Summit Hungary rendezvényen megalakult az EdTech Koalíció, amely az edtech iparágban érintett cégeket és társadalmi szervezeteket kívánja összekötni a közös érdekérvényesítés és az oktatás modernizációja érdekében.

Az edtech sztorija tehát a szemünk előtt íródik, és a java még hátravan!

Balogh Tamás László

MNB Intézet

Balogh Tamás László a Budapesti Corvinus Egyetemen végzett gazdaságmatematikai elemző szakon, majd közgazdasági PhD fokozatát a Debreceni Egyetemen szerezte. Jelenleg a Neumann János Egyetem – MNB Intézet munkatársa, valamint a Medve Matek tudománynépszerűsítő oktatási programsorozat egyik vezetője.

Főoldali kép forrása: pixabay.com