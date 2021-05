A nyári munka és a fiatalkori bűnözés kapcsolatáról

Sok olvasónknak valószínűleg a középiskolai évek alatt végzett nyári munka volt az első élménye a munka világában. Az Egyesült Államok számos nagyvárosa kínál munkalehetőséget a fiataloknak a nyári hónapokban, amely során hasznos tapasztalatokra tehetnek szert, melyeket később felnőttként tudnak kamatoztatni. Az ilyen típusú programok továbbá remélhetőleg képesek a résztvevő fiatalokat távol tartani a bűnözéstől.

A legnagyobb ilyen programot New York városa tartja fenn (New York City Summer Youth Employment Program, SYEP), 2019-ben 75 ezer, 16 és 21 év közötti fiatalnak adva lehetőséget a részvételre július és augusztus folyamán. A kiválasztottak heti legfeljebb 25 órát dolgozhatnak 6 hétig, és az államban érvényes óránkénti minimálbért kapják meg. A résztvevők jelentős része nonprofit cégeknél kap munkát, de profitorientált vállalkozások és a közszféra is kínál lehetőségeket.

Kessler és szerzőtársai (2021) a SYEP-ben való részvételnek a fiatalkori bűnözésre gyakorolt ok-okozati hatását vizsgálták a program 2005 és 2008 közötti hullámain keresztül. Módszertanilag egy rendkívül okos és bevett technikát alkalmaztak, ami a program lebonyolításából adódik: mivel minden évben több jelentkező van, mint férőhely, a programban való részvételről véletlen alapon döntenek, a jelentkezők jellemzőitől (például bőrszín, korábbi rendőrségi ügyek) teljesen függetlenül.

A tanulmány eredményei alapján a részvétel 0,13 százalékponttal (17 százalékkal) csökkentette a letartóztatás esélyét az adott év nyarán. Ez szignifikáns, de nem kifejezetten nagy érték. Ami viszont rendkívül érdekes, hogy azon résztvevők körében, akiknek már volt dolguk az igazságszolgáltatással (veszélyeztetettek, a résztvevők mintegy 3 százaléka), a programban való részvétel 2,75 százalékponttal (23 százalékkal) csökkentette a letartóztatás valószínűségét, és ez a hatás szignifikáns. Ezzel szemben a nem veszélyeztetettek körében nem volt szignifikáns hatás kimutatható. Az elítéléssel végződő bűncselekmény elkövetésének valószínűsége 0,08 százalékponttal (31 százalékkal) csökkent az összes résztvevő körében, és ismételten a veszélyeztetettek bűnelkövetési valószínűségének csökkenése húzza lefelé az átlagot: náluk 2,09 százalékponttal (52 százalékkal) csökkent a valószínűség a program hatásaként.

A program hosszútávú hatásai nem bizonyultak szignifikánsnak a részvételt követő első, harmadik és ötödik évben, ugyanakkor a kumulált hatás a várakozásoknak megfelelően csökkenő tendenciát mutat a bűncselekményekhez kötődő letartóztatások tekintetében, ahogy a lenti ábra mutatja.

A New York-i SYEP kumulált hatása a bűncselekmény elkövetésének valószínűségére a programban való részvétel utáni hónapokban

Magyarázat: a kék vonal a becsült várható hatást mutatja százalékban, körülötte a bizonytalanságot kifejező konfidenciasáv látható. A szürke téglalap a programban való részvétel hónapjait, júliust és augusztust jelzi. Forrás: Scherer (2021).

Felvetődik a kérdés: anyagilag megéri fenntartani ezt a programot? Átlagosan fejenként 1403 dollárba kerül a program New York városának, míg a megelőzött bűncselekmények költségét a veszélyeztetett csoport tagjaira vetítve 652 és 1250 dollár közé teszik a szerzők. Ezen túl a szerzők korábbi munkájukban kimutatták, hogy a résztvevők halálozási valószínűségének csökkentésével (gondoljunk utcai konfrontációkra például) már önmagában kifizetődővé válik a program. Ezzel szemben a nem veszélyeztetettek, azaz az igazságszolgáltatással korábban kapcsolatba nem kerülők körében elenyésző, 2-3 dolláros bűnügyi hasznot becsülnek a szerzők.

A fentiek alapján arra gondolhatnánk, hogy bűnmegelőzési szempontból a programot érdemes lenne csak a veszélyeztetettekre fókuszálni, hiszen ott jelennek meg a bűnügyi hasznok. Fontos azonban kiemelni, hogy azt nem tudjuk, hogy a résztvevők összetételének milyen hatása van a kimentekre: a jelenlegi lebonyolítás mellett a veszélyeztetett fiatalok a programban megismerkednek a másik csoport tagjaival, és tőlük olyan viselkedési mintákat tanulhatnak, amik hatására nem fordulnak a bűnözés felé többet. Továbbá a programnak nem a bűnmegelőzés az egyetlen feladata.

Összefoglalásul elmondható, hogy a New York-i adatok alapján érdemes közpénzből fenntartani egy olyan programot, ami nyáron munkát biztosít a fiataloknak. Remélhetőleg a jövőben több városban, akár Magyaroroszágon is elterjed ez a kezdeményezés, és ezzel párhuzamosan jobban megértjük a hatásmechanizmusát.

Gánics Gergely

