Kína nagy dobása: a téli olimpián a sportolók mellett a digitális jüanból is sztár lett?

A digitális jegybankpénzek (DJBP) gondolata már régóta foglalkoztatja a közgazdászokat. Ennek megfelelően Kína sem egyik napról a másikra vált az új technológia egyik éllovasává: a kínai központi bank még 2014-ben kezdte meg az első kutatásokat a digitális valutát illetően (PBC, 2021). Hiába azonban a lassan egy évtizedes múlt, sokak számára még ma is egzotikusan hangozhat a digitális jegybankpénz gondolata – éppen ezért érdemes tisztázni, mit jelent ez.

A lecsupaszított definíció már az elnevezésből világos: az ilyen fizetőeszközöket – a hagyományos készpénzhez hasonlóan – a jegybankok bocsátják ki, velük szembeni követelést testesítenek meg, ugyanakkor fizikai formában nem, csak elektronikusan léteznek (Felcser és szerzőtársai, 2021). E megközelítésnél összetettebben ragadja meg a DJBP-k lényegét Bech és Garratt (2017), akik szerint a DJBP a digitális forma, a jegybank általi kibocsátás, a széleskörű elérhetőség és a peer-to-peer természet halmazainak metszetében található.

A fentieket összefoglalva látható: a DJBP a felszínen nem más, mint a tradicionális bankjegyek átültetése digitális formába. Mindez a felhasználói oldalról szemlélve nem is tűnhet olyan idegennek: a DJBP használata az eddigi tapasztalatok szerint nem sokban tér el egy hagyományos bankkártyás vagy mobiltelefonos fizetéstől. Akkor hát miért olyan forradalmi mégis ez az ötlet, s miért kutatja már a világ jegybankjainak több mint négyötöde (Boar és Wehrli, 2021) a DJBP-k bevezetését? A válasz ezesetben is a részletekben rejlik.

Itt az idő, hogy újra feltaláljuk a pénzt

A digitális jegybankpénzek bár valóban a készpénz alternatívájaként foghatók fel legjobban, mégis – az elektronikus formából fakadóan – számos olyan lehetőséget tartogatnak magukban, mely eddig elképzelhetetlen volt. A következőkben – a teljesség igénye nélkül – három ilyen merőben új problémakörre kívánok rávilágítani.

A hagyományos készpénz egyik alapvető ismérve az anonimitás. A széleskörű DJBP használat mellett a jegybankoknak ugyanakkor meglenne az – elvi – lehetősége arra, hogy minden felhasználó minden tranzakcióját nyomon kövessék (ECB, 2019). Ez egyfelől lehetőséget teremthet az illegális pénzmozgások eddiginél sokkal hatékonyabb visszaszorítására. Másfelől azonban az anonimitás potenciális elvesztése az állampolgárok totális megfigyeléséhez is vezethet. Ezen félelmet némiképp csökkenti, hogy a polgárait egyébként szorosan monitorozó Kínában – legalábbis a kisértékű tranzakciók esetében – anonimak az e-jüanban történő tranzakciók .

Egy DJBP bevezetése a monetáris politika eszköztárát is kiszélesítené. A jegybankok eddig leginkább közvetve, a bankrendszeren keresztül lehettek hatással a gazdaság szereplőire. A DJBP segítségével azonban – annak tömeges elterjedése esetén – a monetáris politika lényegében közvetlenül befolyásolhatja a lakosságnál levő pénzmennyiséget. Nem véletlen, hogy egyesek egyszerűen csak „villanyhelikopterként” hivatkoznak a DJBP-re, utalva ezzel arra, hogy a DJBP által gyors, célzott helikopterpénz-osztás valósítható meg szükség esetén. Sőt, amennyiben kamatot is fizetne a jegybank a nála tartott DJBP-re – ahogy azt Felcser és társai (2021) felvetik –, úgy a kereskedelmi bankok szerepét is újra kellene értelmezni.

Az absztrakt gazdasági lehetőségek mellett – legalábbis Kína számára – geopolitikai előnyöket is jelenthet az e-jüan bevezetése. Egy DJBP elterjedése megteremtené annak a lehetőségét – feltéve, hogy sikerül nemzetközi együttműködést kialakítani – hogy Kína, s a vele partneri országok megkerüljék az USA által dominált SWIFT-rendszert a nemzetközi tranzakciókban, ezzel elébe menve az esetleges szankcióknak (Czeczeli, 2021; Boros és Marcell, 2021).

Világtrend?

Az a BIS vonatkozó felméréséből (Boar és Wehrli, 2021) tudható, hogy a világ jegybankjainak túlnyomó része aktívan foglalkozik a DJBP-k kérdésével. Egyes helyeken pedig – Kínán kívül is – már előrehaladott tesztek folynak a DJBP-k bevezetését illetően (Biyani és szerzőtársai, 2021).

A digitális jüan olimpiai debütálása fontos mérföldkő lehet ezen pénztörténeti folyamatban. Ha a világ minden tájáról összesereglett delegációk jó hírét viszik az újszerű fizetési megoldásnak, úgy világszerte felgyorsulhatnak a DJBP-vel kapcsolatos kutatások.

Nagy Márton

A szerző a 2022-es Economania blogíró verseny első helyezettje

